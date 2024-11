Come da tradizione, stamattina alle 04.00 ha preso avvio il "Zibelemaerit", il mercato delle cipolle, tra le vie di Berna Keystone

Migliaia di persone sono affluite stamane nel centro storico di Berna per il tradizionale «Zibelemärit», il mercato delle cipolle che si svolge il quarto lunedì di novembre. In città sono attesi turisti da tutta la Svizzera e anche dall'estero.

SDA

Malgrado temperature poco superiori agli zero gradi, i primi visitatori hanno cominciato a curiosare tra le 400 bancarelle già attorno alle 04.00 del mattino, ha constatato un giornalista dell'agenzia Keystone-ATS. Ad attenderli trecce e corone di cipolle adornate con fiori, ma anche le tradizionali torte e minestre di cipolle, come pure «vin brûlé». Altri stand propongono oggetti di artigianato, souvenir e alimenti di vario genere.

Secondo la leggenda, lo «Zibelemärit» è nato dopo che Berna accordò ai coltivatori friburghesi il diritto di vendere gli ortaggi in città in novembre, per ringraziarli dell'aiuto fornito nello spegnimento del grosso incendio che nel 1405 distrusse il centro urbano, uccidendo un centinaio di persone e mandando in fumo 650 abitazioni. Gli storici credono invece che all'origine del mercato delle cipolle vi sia una consuetudine introdotta nel XIX secolo dai contadini di Vully (FR), che iniziarono a vendere i loro prodotti nella città federale.

ats