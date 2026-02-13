Questa presenza, che simboleggia la conclusione istituzionale della Questione giurassiana, potrebbe suscitare reazioni da parte di alcuni militanti autonomisti.

Certo, gli allevatori bernesi sono da sempre numerosi a ogni edizione della manifestazione, come aveva sottolineato il presidente del comitato organizzativo, Vincent Wermeille, durante una conferenza stampa a fine aprile. È quindi normale, aveva aggiunto, offrire al loro cantone lo status di ospite d'onore.

Prima di farlo, sia gli organizzatori che le autorità bernesi avevano però preferito attendere che la Questione giurassiana fosse risolta sul piano istituzionale, ciò che è avvenuto con il trasferimento di Moutier nel canton Giura lo scorso 1° gennaio.

Alcuni militanti autonomisti non vedono però di buon occhio la presenza bernese. Pur non avendo annunciato nulla ufficialmente, il gruppo Bélier potrebbe organizzare un'azione di protesta. «Non possiamo restare con le mani in mano», ha dichiarato qualche settimana fa il suo animatore, Jonathan Gosteli, sulle pagine del Quotidien Jurassien. «Ma non faremo nulla che possa danneggiare il Marché-Concours».

Gli autonomisti di Belprahon, villaggio situato vicino a Moutier che nel 2017 aveva rifiutato a stretta maggioranza di diventare giurassiano, hanno annunciato la loro presenza alla festa, promettendo di indossare magliette con lo slogan: «Liberiamo Belprahon».

Durante l'ultima seduta del Parlamento giurassiano, il ministro cantonale della giustizia e della polizia Valentin Zuber ha assicurato che sarà messo in atto un dispositivo di sicurezza «eccezionale». Il Governo di Delémont tiene molto allo svolgimento senza intoppi dell'evento. Anche il presidente del comitato organizzativo ha lanciato appelli alla calma.

Dal punto di vista festivo, il clou della manifestazione sarà la grande sfilata folcloristica, seguita da diverse gare. Con 20'000 cavalli, pony e asini, pari a un quinto del patrimonio equino nazionale, Berna è il leader cantonale nell'allevamento equino e sarà presente in forze a Saignelégier. All'evento ci saranno anche due consiglieri federali: la giurassiana Elisabeth Baume-Schneider e il bernese Albert Rösti.

Complessivamente sono attese diverse decine di migliaia di persone nell'arco dell'intero fine settimana. Negli ultimi anni, l'affluenza si è attestata a circa 50'000 visitatori per ogni edizione.