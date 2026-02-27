Dopo un alterco nello spazio riservato alle donne, la polizia è intervenuta e ha ammanettato la protagonista della vicenda, che avrebbe riportato ferite curate in ospedale.

Due donne che si trovavano nel cosiddetto «Paradiesli», un'area a esclusivo utilizzo femminile, si sono sentite molestate dalla presenza della transessuale. Hanno quindi segnalato l'accaduto alla sicurezza privata, che ha in seguito contattato la polizia.

La donna, malgrado le sollecitazioni del personale e le lamentele di vari ospiti, si è rifiutata di lasciare lo spazio. Durante il controllo dell'identità, diversi presenti hanno mostrato solidarietà nei suoi confronti, ostacolando l'intervento degli agenti, evidenziano le forze dell'ordine cantonali in un comunicato. La diretta interessata ha a sua volta opposto resistenza attiva.

Nella concitazione, una persona, non ancora identificata, ha aggredito fisicamente una poliziotta. Questa ha riportato ferite lievi, indica la nota.

Dal canto suo, l'entourage della donna definisce in una dichiarazione «sproporzionato» l'intervento della polizia. Sei agenti avrebbero fatto uso eccessivo della forza per costringerla a terra e ammanettarla.

Secondo fonti vicine all'interessata, interpellate da Keystone-ATS, la transgender è stata trattenuta per due ore e ha poi trascorso la notte in ospedale. Nel corso della lite avrebbe riportato «numerosi grossi ematomi».

Inoltre, viene criticato il fatto che tre agenti uomini sono entrati nella sezione femminile della piscina. Solo in seguito sono state chiamate delle poliziotte in supporto. Nella presa di posizione si chiede un'indagine indipendente e trasparente sull'episodio.

Le forze dell'ordine cantonali riferiscono anche che dopo l'accaduto si è tenuta una manifestazione di solidarietà non autorizzata in Waisenhausplatz. Il raduno si è svolto pacificamente e senza danni materiali.