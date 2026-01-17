Tensione palpabile durante la manifestazione non autorizzata, questo pomeriggio a Berna. Keystone

Sabato pomeriggio alcune centinaia di persone sono scese in piazza a Berna per protestare contro il Forum economico mondiale (WEF), che prenderà il via lunedì a Davos.

Keystone-SDA SDA

La manifestazione non autorizzata è stata fin da subito contrastata da un imponente dispositivo di sicurezza.

I dimostranti, appartenenti a gruppi di sinistra, si sono dati appuntamento sulla piazza della stazione attorno alle 15:30. Ad aspettarli, un grosso contingente di polizia in tenuta antisommossa. Alcuni agenti hanno effettuato perquisizioni e controlli dell'identità, come ha potuto constatare una giornalista dell'agenzia Keystone-ATS.

Sul posto erano presenti anche squadre di dialogo incaricate di mantenere il contatto con i manifestanti, come comunicato dalla stessa polizia cantonale bernese sulla piattaforma X.

In tutta l'area del centro città sono stati schierati agenti in tenuta antisommossa. L'accesso alla Piazza federale è stato invece chiuso al pubblico. Numerosi i mezzi di intervento, anche giunti da altri cantoni, pronti ad agire in caso di escalation.

In precedenza la città di Berna aveva sconsigliato la partecipazione alla manifestazione e annunciato un ampio dispiegamento delle forze dell'ordine.