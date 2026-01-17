  1. Clienti privati
Tensione nella capitale Protesta anti-WEF a Berna, la polizia dispiega un grosso contingente

SDA

17.1.2026 - 17:49

Tensione palpabile durante la manifestazione non autorizzata, questo pomeriggio a Berna.
Keystone
Keystone

Sabato pomeriggio alcune centinaia di persone sono scese in piazza a Berna per protestare contro il Forum economico mondiale (WEF), che prenderà il via lunedì a Davos.

Keystone-SDA

17.01.2026, 17:49

La manifestazione non autorizzata è stata fin da subito contrastata da un imponente dispositivo di sicurezza.

I dimostranti, appartenenti a gruppi di sinistra, si sono dati appuntamento sulla piazza della stazione attorno alle 15:30. Ad aspettarli, un grosso contingente di polizia in tenuta antisommossa. Alcuni agenti hanno effettuato perquisizioni e controlli dell'identità, come ha potuto constatare una giornalista dell'agenzia Keystone-ATS.

Sul posto erano presenti anche squadre di dialogo incaricate di mantenere il contatto con i manifestanti, come comunicato dalla stessa polizia cantonale bernese sulla piattaforma X.

Forum economico. Berna sconsiglia di partecipare alla protesta non autorizzata contro il WEF prevista sabato in città

Forum economicoBerna sconsiglia di partecipare alla protesta non autorizzata contro il WEF prevista sabato in città

In tutta l'area del centro città sono stati schierati agenti in tenuta antisommossa. L'accesso alla Piazza federale è stato invece chiuso al pubblico. Numerosi i mezzi di intervento, anche giunti da altri cantoni, pronti ad agire in caso di escalation.

In precedenza la città di Berna aveva sconsigliato la partecipazione alla manifestazione e annunciato un ampio dispiegamento delle forze dell'ordine.

