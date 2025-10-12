  1. Clienti privati
Svizzera Scontri a manifestazione pro-Palestina a Berna, 18 i poliziotti feriti

SDA

12.10.2025 - 14:22

Pomeriggio di tensione ieri nella capitale.
Keystone
Keystone

Durante la manifestazione, non autorizzata, a favore della Palestina tenutasi ieri a Berna, 18 poliziotti sono rimasti feriti. Lo ha reso noto oggi la polizia cantonale davanti ai media, stilando il bilancio dei violenti scontri fra dimostranti e forze dell'ordine.

Keystone-SDA

12.10.2025, 14:22

12.10.2025, 14:27

Scoppia anche un incendio. Degenera il corteo pro-Palestina a Berna: scontri fra polizia e manifestanti

Scoppia anche un incendioDegenera il corteo pro-Palestina a Berna: scontri fra polizia e manifestanti

I feriti sono sedici uomini e due donne. Quattro di loro sono finiti in ospedale per accertamenti, è stato riferito durante una conferenza stampa. L'equipaggiamento protettivo ha evitato il peggio.

I partecipanti al corteo hanno tentato più volte di sfondare i cordoni della polizia. Le forze dell'ordine sono state attaccate con materiale pirotecnico e da cantiere, mobili, pietre, bottiglie, estintori e laser. Dal canto loro, gli agenti hanno utilizzato idranti, gas lacrimogeni e proiettili di gomma.

In totale, 536 persone sono state fermate e sottoposte a controlli nei locali della polizia. Una di queste era già ricercata. Alcuni dei manifestanti saranno denunciati: tra i reati ipotizzati vi sono quelli di danneggiamento, violazione di domicilio, lesioni personali e incendio intenzionale.

Svizzera. A Berna sono 2'000 persone  a manifestare per la Palestina e contro l'immobilismo politico

SvizzeraA Berna sono 2'000 persone  a manifestare per la Palestina e contro l'immobilismo politico

