Pomeriggio di tensione ieri nella capitale. Keystone

Durante la manifestazione, non autorizzata, a favore della Palestina tenutasi ieri a Berna, 18 poliziotti sono rimasti feriti. Lo ha reso noto oggi la polizia cantonale davanti ai media, stilando il bilancio dei violenti scontri fra dimostranti e forze dell'ordine.

I feriti sono sedici uomini e due donne. Quattro di loro sono finiti in ospedale per accertamenti, è stato riferito durante una conferenza stampa. L'equipaggiamento protettivo ha evitato il peggio.

I partecipanti al corteo hanno tentato più volte di sfondare i cordoni della polizia. Le forze dell'ordine sono state attaccate con materiale pirotecnico e da cantiere, mobili, pietre, bottiglie, estintori e laser. Dal canto loro, gli agenti hanno utilizzato idranti, gas lacrimogeni e proiettili di gomma.

In totale, 536 persone sono state fermate e sottoposte a controlli nei locali della polizia. Una di queste era già ricercata. Alcuni dei manifestanti saranno denunciati: tra i reati ipotizzati vi sono quelli di danneggiamento, violazione di domicilio, lesioni personali e incendio intenzionale.