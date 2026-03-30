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Svizzera Scontri in manifestazione a Berna: diffuse foto senza pixel

SDA

30.3.2026 - 12:12

La manifestazione era sfociata in disordini
La manifestazione era sfociata in disordini
Keystone

Nel quadro della ricerca pubblica dei responsabili della manifestazione pro-Palestina non autorizzata dello scorso ottobre, poi sfociata in disordini, la polizia cantonale bernese ha finora identificato una persona.

Keystone-SDA

30.03.2026, 12:12

Come previsto, oggi sono state pubblicate immagini non pixelate di altri 31 sospetti.

L'identità di queste persone non è ancora stata chiarita, ha indicato oggi in una nota la polizia. Secondo le indagini, una parte dei ricercati potrebbe risiedere nella Svizzera romanda. Sono sospettati di aver commesso reati durante la manifestazione pro-Palestina non autorizzata dell'11 ottobre.

Dieci giorni fa, la polizia cantonale aveva inizialmente pubblicato immagini pixelate di 32 individui. Da allora, una persona è stata chiaramente identificata, viene precisato nel comunicato. Interrogata dall'agenzia Keystone-ATS su questa identificazione, la polizia non ha fornito ulteriori informazioni.

Altre 101 persone sospettate di aver commesso reati a volto coperto, erano già state identificate prima della ricerca pubblica e associate ai reati. L'interrogatorio di queste persone è in corso, ha aggiunto una portavoce della polizia.

Durante la manifestazione, che aveva radunato circa 8'000 persone su Piazza federale ed era poi sfociata in disordini, si sono verificati, stando alla polizia, tra l'altro, incendi intenzionali, numerosi danneggiamenti e aggressioni contro agenti di polizia. I danni materiali ammontano a oltre 600'000 franchi. Diciotto membri delle forze dell'ordine e diversi partecipanti alla manifestazione erano rimasti feriti.

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