Il dottor Josef Mengele (1911-1979), a sinistra, noto come «l'angelo della morte» per gli esperimenti medici condotti sui detenuti di Auschwitz, il campo di concentramento nazista tedesco. Accanto a lui c'è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz; il secondo da destra è Josef Kramer, comandante di Belsen; a destra, un ufficiale tedesco non identificato imago/United Archives International

Il Comitato internazionale di Auschwitz ha accolto con soddisfazione l'annuncio di ieri relativo all'apertura del dossier del criminale nazista Josef Mengele presso l'Archivio federale svizzero (AFS).

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Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha riconsiderato la propria decisione dopo aver finora respinto le domande di consultazione.

Per i sopravvissuti di Auschwitz, Josef Mengele rimane, anche dopo diversi decenni, un nome che fa rabbrividire, scrive Christoph Heubner, vicepresidente esecutivo del comitato, in un comunicato.

«Un fascio bizzarro»

È una realtà amara che questi documenti vengano resi pubblici in un'epoca in cui i criminali nazisti sono presentati come «eroi di guerra» sui social media, aggiunge.

Il nome di Mengele, associato all'ideologia di odio e antisemitismo, sta acquisendo «un fascino bizzarro» per gli estremisti di destra in molti Paesi, si rammarica ancora Heubner.

Non tutto sarà accessibile

Il SIC ha annunciato ieri di aver modificato la propria posizione in merito all'accesso al fascicolo Mengele.

A seguito di un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), la situazione giuridica è stata rivalutata e ciò sarà in futuro possibile. Dato che il dossier contiene informazioni meritevoli di protezione, vi saranno comunque delle condizioni.

Mengele era in Svizzera nel 1957 e nel 1961?

Finora il SIC aveva respinto le richieste di consultazione, citando un periodo di protezione di 80 anni. Secondo quanto riportato dai media, lo storico Gérard Wettstein ha contestato tale decisione.

Questi intende accertare se Mengele ha trascorso in Svizzera le vacanze indisturbato nel 1956 e se ha visitato la moglie a Kloten (ZH) nel 1961 e se le autorità svizzere abbiano lasciato scappare questo criminale di guerra ricercato a livello internazionale.

Nella sua nota, il Comitato internazionale di Auschwitz ringrazia Wettstein. Tale organo, con sede a Berlino, riunisce i sopravvissuti del campo di concentramento e le loro organizzazioni provenienti da 19 Paesi.

Solo in questo lager vennero assassinate oltre un milione di persone, per la maggior parte ebrei.

Chi era Mengele, l'«Angelo della morte»?

Nato nel 1911, Mengele è stato capo dei medici ad Auschwitz, conducendo esperimenti disumani, e spesso mortali, sui prigionieri.

Considerato uno dei più efferati criminali nazisti, e soprannominato «Angelo della morte», dopo la guerra riuscì a sfuggire al processo di Norimberga.

Assumendo una falsa identità, si imbarcò per l'Argentina e riuscì a far perdere le sue tracce fino alla morte, avvenuta in Brasile nel 1979 per annegamento e scoperta solo nel 1985, grazie a un test del DNA.