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Mentre si diffonde in Africa Berna stanzia 3 milioni di franchi contro l'epidemia di ebola

SDA

26.5.2026 - 20:14

I fondi stanziati verranno suddivisi in vario modo.
I fondi stanziati verranno suddivisi in vario modo.
Keystone

La Confederazione stanzia tre milioni di franchi per contrastare l'epidemia di Ebola che si sta diffondendo nella Repubblica democratica del Congo e negli Stati limitrofi.

Keystone-SDA

26.05.2026, 20:14

26.05.2026, 20:51

Svizzera pronta all'emergenza. Nuova epidemia di Ebola in alcune zone d'Africa: ecco le risposte a sette domande

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La somma, che la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) preleva dai propri fondi di aiuto d'urgenza, viene suddivisa in vario modo.

Oltre 2 milioni di franchi vanno all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per coordinare l'invio di squadre mediche d'urgenza e fornire supporto in termini di competenze e laboratori, precisa il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in una nota odierna.

Mezzo milione di franchi servirà a sostenere un programma per la salute materna e infantile nel Sud e nel Nord Kivu. Il resto, circa 400'000 franchi, sarà destinato a un progetto in corso per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive nelle province di Ituri e Nord Kivu.

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