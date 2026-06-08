L'uomo, come indica la polizia retica in una nota, è stato trasportato in elicottero all'Ospedale cantonale dei Grigioni. Poco prima delle 15.40 il 69enne, ultimo di un gruppo di motociclisti, stava scendendo dall'Ospizio Bernina.

Nella zona di Las Plattas ha tentato di sorpassare un'auto, ma ha interrotto la manovra ed è entrato in collisione laterale con il veicolo. L'uomo è finito sulla corsia opposta schiantandosi contro il guardrail.

Per motivi di sicurezza, il servizio ferroviario della Ferrovia Retica è stato temporaneamente sospeso per consentire l'atterraggio e il decollo dell'elicottero di soccorso.

La polizia cerca testimoni

La causa esatta dell'incidente è oggetto di indagine da parte della Polizia cantonale dei Grigioni. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista è stato investito da un'auto che proveniva in senso contrario.

Chiunque possa fornire informazioni sull'incidente è pregato di contattare la stazione di polizia dell'Alta Engadina-Bergell al numero 081 257 76 80.