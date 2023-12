Alain Berset ha lanciato un appello in favore dei diritti umani. Keystone

Il mondo deve restare «ottimista» riguardo ai diritti umani nonostante una situazione «buia». Aprendo oggi a Ginevra una riunione per i 75 anni della Dichiarazione universale dei diritti umani, Alain Berset si è detto convinto che questi portino soluzioni.

Il presidente della Confederazione, parlando all'Onu davanti a diversi capi di Stato, ha sottolineato che tali diritti «non sono ancora abbastanza applicati e sono troppo sistematicamente violati in numerosi Paesi».

La guerra in Ucraina e poi quella in Medio Oriente hanno mostrato fino a che punto «odio», «stigmatizzazione» e «discriminazione» colpiscono diverse regioni. A Gaza, la protezione della popolazione civile non è garantita, ha sottolineato il friburghese.

Berset ha lanciato un appello a «impegni concreti» per lottare contro l'avanzata dell'autoritarismo nel mondo. I diritti umani non sono mai acquisiti e la loro protezione deve essere costantemente riaffermata, ha detto.

sn, ats