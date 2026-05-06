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Svizzera-Ue Bilaterali III, sarà necessaria una modifica della Costituzione?

SDA

6.5.2026 - 11:19

I Bilaterali III fra la Svizzera e l'Ue andrebbero sottoposti alla doppia maggioranza di popolo e Cantoni, secondo una commissione del parlamento.
I Bilaterali III fra la Svizzera e l'Ue andrebbero sottoposti alla doppia maggioranza di popolo e Cantoni, secondo una commissione del parlamento.
Keystone

Il pacchetto di accordi con l'Ue andrebbe inserito nella Costituzione federale mediante una disposizione transitoria.

Keystone-SDA

06.05.2026, 11:19

06.05.2026, 12:00

Lo chiede un'iniziativa parlamentare inoltrata dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati. Ciò significa che sarà necessaria la doppia maggioranza di popolo e Cantoni per l'approvazione di queste intese.

L'iniziativa mira a eliminare le incertezze relative alla costituzionalità della modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, si legge nel testo depositato ieri sera.

La commissione sottolinea la contraddizione tra l'estensione della libera circolazione delle persone e l'articolo della Costituzione federale relativo alla gestione autonoma dell'immigrazione (articolo 121a).

La nuova disposizione transitoria autorizza l'approvazione del pacchetto di accordi nonostante le norme costituzionali sulla limitazione dell'immigrazione.

Essa pone inoltre fine alla discussione sulla necessità o meno della doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni, osserva la commissione.

La commissione segue così il parere di un professore di diritto costituzionale ascoltato alla fine di marzo.

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