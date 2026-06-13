Gli autori sono tutt'ora in fuga. (Foto simbolica) Keystone

Ieri pomeriggio a Oberwil (BL) una donna di 84 anni è stata derubata con violenza del proprio orologio da tre persone che si trovavano a bordo di un'auto con targhe straniere. Lo riferisce oggi la polizia cantonale di Basilea Campagna.

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Stando alle prime ricostruzioni, il fatto è avvenuto attorno alle 18:00 all'incrocio tra Hohlegasse e Hohestrasse, quando la donna che camminava lungo la strada è stata fermata dal terzetto in auto.

Gli autori le hanno rivolto la parola e la vittima si è avvicinata alla vettura.

A quel punto il conducente e una passeggera seduta sul sedile posteriore hanno improvvisamente afferrato l'anziana, sottraendole con la forza l'orologio da polso.

I tre si sono quindi dati alla fuga in direzione sconosciuta, precisano le autorità. La polizia e il Ministero pubblico cantonali hanno aperto un'inchiesta e lanciato un appello a eventuali testimoni.

Le autorità raccomandano in particolare alle persone anziane di prestare attenzione quando vengono avvicinate da sconosciuti, di mantenere una certa distanza e di avvisare immediatamente la polizia in caso di situazioni sospette.