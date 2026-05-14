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Basilea Campagna Bancomat fatto esplodere ad Allschwil, malviventi in fuga

SDA

14.5.2026 - 13:33

Ad Allschwil (BL) è stato fatto saltare in aria un bancomat la notte scorsa
Ad Allschwil (BL) è stato fatto saltare in aria un bancomat la notte scorsa
Keystone

Un bancomat è stato fatto esplodere la notte scorsa ad Allschwil (BL). Non ci sono stati feriti, ma i danni materiali sono ingenti. Gli autori sono poi fuggiti in direzione della Francia.

Keystone-SDA

14.05.2026, 13:33

Poco dopo le 03.45 sono pervenute diverse segnalazioni di forti esplosioni ad Allschwil, ha comunicato oggi la polizia cantonale.

Le forze dell'ordine intervenute hanno constatato che nell'atrio di in una filiale bancaria situata in Baslerstrasse era stato fatto saltare in aria un bancomat.

Il distributore automatico di denaro e l'edificio hanno subito ingenti danni. Gli autori del fatto sono poi fuggiti a bordo di un veicolo in direzione di Grabenring in Francia, viene indicato.

Nessuna informazione è stata fornita sugli autori del crimine e sull'importo del denaro rubato.

La zona è stata ampiamente chiusa per consentire i rilevamenti. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha assunto la direzione delle indagini e collabora con la polizia di Basilea Campagna e l'Ufficio federale di polizia (fedpol).

Secondo il comunicato, sono intervenuti i pompieri di Allschwil, i servizi medici, specialisti in incendi ed esplosioni della polizia cantonale di Berna, esperti del servizio di sminamento dell'Istituto di polizia scientifica di Zurigo e la polizia di Basilea Campagna.

Quest'anno in Svizzera si sono già verificate altre esplosioni di bancomat, in particolare a Breitenbach (SO) e a Genolier (VD).

Il numero di attentati con esplosivo contro i distributori automatici di denaro in Svizzera è tuttavia diminuito notevolmente nel 2025.

La Confederazione vede in questo la conferma che le misure di repressione e prevenzione stanno dando sempre più i loro frutti.

Nel 2024 erano stati registrati 48 attentati contro i bancomat. Da gennaio all'inizio di dicembre 2025 se ne sono contati 23, un minimo storico dall'inizio del decennio.

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