La candidata dei Verdi liberali è in testa all'elezione suppletiva a Basilea Campagna Keystone

Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta all'elezione suppletiva per il Governo del Cantone di Basilea Campagna. Sabine Bucher (PVL) è risultata prima con 20'133 voti, superando il candidato del PLR Markus Eigenmann, a cui sono andati 18'431 suffragi.

Keystone-SDA SDA

Al terzo posto si è piazzata Caroline Mall (UDC) con 13'297 voti, ha indicato oggi la Cancelleria cantonale. L'elezione suppletiva si è resa necessaria dopo l'annuncio delle dimissioni della consigliera di Stato Monica Gschwind (PLR), che saranno effettive a fine anno.

I liberali-radicali intendono difendere il seggio in governo con Eigenmann ed hanno il sostegno del Centro. Dal canto suo l'UDC, che dal 2023 non è più rappresentata nell'esecutivo cantonale, ha presentato una propria candidata, Mall. La Verde liberale Bucher ha ricevuto il sostegno del PS e dei Verdi.

Il secondo turno si terrà il 30 novembre.