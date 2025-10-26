  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elezioni cantonali Nessuna maggioranza assoluta per il Governo di Basilea Campagna

SDA

26.10.2025 - 12:31

La candidata dei Verdi liberali è in testa all'elezione suppletiva a Basilea Campagna
La candidata dei Verdi liberali è in testa all'elezione suppletiva a Basilea Campagna
Keystone

Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta all'elezione suppletiva per il Governo del Cantone di Basilea Campagna. Sabine Bucher (PVL) è risultata prima con 20'133 voti, superando il candidato del PLR Markus Eigenmann, a cui sono andati 18'431 suffragi.

Keystone-SDA

26.10.2025, 12:31

26.10.2025, 13:09

Al terzo posto si è piazzata Caroline Mall (UDC) con 13'297 voti, ha indicato oggi la Cancelleria cantonale. L'elezione suppletiva si è resa necessaria dopo l'annuncio delle dimissioni della consigliera di Stato Monica Gschwind (PLR), che saranno effettive a fine anno.

I liberali-radicali intendono difendere il seggio in governo con Eigenmann ed hanno il sostegno del Centro. Dal canto suo l'UDC, che dal 2023 non è più rappresentata nell'esecutivo cantonale, ha presentato una propria candidata, Mall. La Verde liberale Bucher ha ricevuto il sostegno del PS e dei Verdi.

Il secondo turno si terrà il 30 novembre.

I più letti

«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»
Scontro in pista per Noah Dettwiler in Malesia, avrebbe sofferto diversi arresti cardiaci
Thailandia e Cambogia firmano l'accordo di pace davanti a un Trump «orgoglioso»

Altre notizie

Tra partiti e associazioni. Il pacchetto di accordi tra Svizzera e UE gode di ampio sostegno

Tra partiti e associazioniIl pacchetto di accordi tra Svizzera e UE gode di ampio sostegno

Svizzera. Cassis inaugura la nuova ambasciata in Kuwait e conclude il viaggio in Medio Oriente

SvizzeraCassis inaugura la nuova ambasciata in Kuwait e conclude il viaggio in Medio Oriente

Svizzera. I Verdi liberali respingono l'iniziativa della GISO e sostengono il Servizio civico

SvizzeraI Verdi liberali respingono l'iniziativa della GISO e sostengono il Servizio civico