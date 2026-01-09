  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aperta un'inchiesta Una guardia di confine spara e uccide un fuggitivo: ecco cos'è successo

SDA

9.1.2026 - 16:17

Una pattuglia di guardie di confine ha fermato i tre fuggiaschi (foto d'archivio).
Una pattuglia di guardie di confine ha fermato i tre fuggiaschi (foto d'archivio).
Keystone

Un presunto ladro di automobili è stato ucciso venerdì mattina ad Augst, nel canton Basilea Campagna, da un dipendente dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), nel corso di un'operazione congiunta con la polizia cantonale di Basilea Campagna.

Keystone-SDA

09.01.2026, 16:17

I fatti si sono verificati dopo le 6:30, indicano le forze dell'ordine in una nota. La polizia è stata informata dall'UDSC che sull'autostrada A3, nei pressi di Bözberg, nel canton Argovia, erano state avvistate tre automobili rubate.

Stando alle prime ricostruzioni, i presunti autori del reato stavano viaggiando sull'autostrada A3 in direzione di Basilea a bordo di tre vetture precedentemente rubate. Poco prima di Augst, in fuga dalle guardie di confine, hanno provocato diverse collisioni con altri veicoli.

Le tre automobili sono poi state fermate dalle pattuglie dell'UDSC e della polizia di Basilea Campagna: nel corso dell'operazione uno dei membri delle Guardie di confine ha fatto uso di un'arma da fuoco, ferendo mortalmente uno dei fuggitivi. Altre due persone sono state arrestate. Una terza persona è rimasta leggermente ferita nelle collisioni precedenti il fermo.

Sia la procura di Basilea Campagna che la giustizia militare hanno avviato inchieste sull'accaduto.

L'autostrada A3 tra Rheinfelden e Augst è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.

I più letti

In Svizzera si prevedeva di allentare le norme di sicurezza antincendio, ecco come
Caos in amichevole: una lite tra compagni di squadra scuote il Lugano. La società prevede sanzioni
Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché
Lutto nazionale: storicamente triste, storicamente commovente, storicamente federatore
Inferno di Crans-Montana, il gestore del bar «Le Constellation» è stato arrestato

Altre notizie

Giustizia. Incendio Crans-Montana: titolare del bar in detenzione preventiva

GiustiziaIncendio Crans-Montana: titolare del bar in detenzione preventiva

La cronaca della cerimonia. Una parata di rose bianche in onore delle vittime dell'inferno di Crans-Montana

La cronaca della cerimoniaUna parata di rose bianche in onore delle vittime dell'inferno di Crans-Montana

Ecco il motivo. Inferno di Crans-Montana, il gestore del bar «Le Constellation» è stato arrestato

Ecco il motivoInferno di Crans-Montana, il gestore del bar «Le Constellation» è stato arrestato