Sabine Bucher (PVL) si congratula con Markus Eigenmann (PLR) Keystone

Il PLR mantiene il suo seggio nel governo di Basilea Campagna. Nel secondo turno dell'elezione suppletiva il suo candidato Markus Eigenmann ha superato Sabine Bucher (PVL). Lo ha comunicato la Cancelleria cantonale.

Al primo turno nessun candidato aveva ottenuto la maggioranza assoluta. La verde liberale Bucher era risultata prima a sorpresa davanti ad Eigenmann. Ma al secondo turno l'UDC ha ritirato la sua candidata Caroline Mall, giunta terza il 26 ottobre scorso, raccomandando di sostenere l'esponente liberale radicale.

L'elezione suppletiva si è resa necessaria dopo l'annuncio delle dimissioni della consigliera di Stato e responsabile del Dipartimento della pubblica educazione Monica Gschwind (PLR), che saranno effettive a fine anno. L'esecutivo cantonale è attualmente composto di un membro a testa di PLR, Centro, PS, Verdi e Partito evangelico (PEV).