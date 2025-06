Il disastro ha lasciato dietro di sé una cicatrice lunga 2,5 chilometri. Il cono di detriti è stimato in dieci milioni di metri cubi. blue News

Dove il cielo incontra la roccia, uno strano balletto si svolge ancora sulle alture della Lötschental. Ciuffi di polvere si alzano nel cielo come se un vulcano invisibile stesse ancora rombando. Non si tratta di fumarole, ma degli strascichi di un disastro molto reale che ha travolto il villaggio di Blatten il 28 maggio. Diamo uno sguardo a un teatro estremo, con sgomberi meticolosi, rischi residui e lezioni di umiltà di fronte alla montagna.

Il silenzio del paesaggio, a prima vista tranquillo, è ingannevole. Nuvole di polvere di roccia fuoriescono dalla montagna come un respiro incerto, testimonianza di una frana le cui scosse di assestamento riecheggiano ancora.

Queste frane persistono, rumorose e imprevedibili, a ricordare la violenza dell'evento che ha lasciato una ferita aperta.

Questi rumori attutiti ricordano anche che nulla è finito.

Un'arida illusione, una realtà instabile

Sul ventaglio alluvionale, il paesaggio potrebbe quasi ingannare l'occhio. A prima vista, una distesa arida, quasi desertica, dove la Lonza sta cercando un nuovo letto, una nuova casa.

Ma, come spiegano i professionisti, «basta grattare via cinque centimetri perché l'umidità riaffiori»: un misto di ghiaccio e terra, instabile, pericoloso e sfuggente. Nessun macchinario può ancorarsi. Il terreno potrebbe inghiottire qualsiasi cosa.

L'espressione «spostare le montagne» assume qui il suo pieno significato. A Blatten, l'uomo e le sue macchine sembrano irrisori di fronte alla natura, tanto maestosa quanto imprevedibile.

Livello di pericolo 8 su 10

Abbiamo dovuto aspettare 23 giorni per il primo intervento concreto dell'esercito. Un'eternità, direbbe qualcuno. Una precauzione necessaria, secondo Jonas Jeitziner, portavoce del comando di crisi della Lötschental.

«Il rischio di un'altra frana era troppo grande. E il lago formatosi a Blatten rappresentava una grande incertezza. Ogni scenario doveva essere valutato prima di utilizzare gli escavatori».

Anche oggi la situazione rimane molto tesa. «In generale, siamo ancora al livello di pericolo 8 su 10. Ma in alcune aree circoscritte possiamo intervenire con un rischio ridotto, grazie alla costante sorveglianza».

Una battaglia che dipende dal tempo

Il tempo ha giocato un ruolo decisivo: alcuni giorni di bel tempo hanno aperto una finestra di opportunità.

Ma nulla può essere dato per scontato, secondo il portavoce. «Il sole è un alleato. Ma non appena tornano le nuvole, il lavoro si deve fermare. Il minimo temporale potrebbe cambiare tutto».

«Sono stati elaborati piani di emergenza», spiega Jeitziner. Ogni scenario è stato studiato e ogni azione sul campo è regolata da protocolli rigorosi.

«La sicurezza delle nostre squadre viene prima di tutto».

Blatten oggi è più di un semplice cantiere. È una lezione. Una cruda dimostrazione che, quando si tratta di montagne, l'uomo non ha mai il controllo. KEYSTONE

L'altro pericolo: il turismo fuori luogo

Ma un altro fenomeno comincia a destare preoccupazione: il turismo delle catastrofi. «Abbiamo già avuto casi di visitatori disattenti. Alcuni si rifiutano di capire che i sentieri sono chiusi. Ma la nostra priorità è avere zero feriti e zero morti», ci ricorda con fermezza.

Gli accessi sono chiusi, le postazioni di sicurezza sorvegliano gli ingressi e i cartelli avvertono le persone di non avvicinarsi alla zona rossa.

Sotto il lago, l'ignoto

Dal 20 giugno, l'esercito sta ripulendo il lago formatosi a causa del disastro. «Prima di tutto, ci stiamo occupando dei legni alla deriva, dei tetti e dei detriti visibili. Cosa c'è sotto l'acqua? Non lo sappiamo ancora. Nessun sommozzatore è ancora sceso».

Le squadre procedono con cautela e l'intervento dell'esercito continuerà ben oltre il 26 giugno, anche se con un nome diverso.

Sepoltura irreversibile?

In superficie, tutto sembra tranqillo. Ma la montagna rimane attiva.

«Abbiamo radar, diverse telecamere e osservatori. Le frane continuano. E il bacino a monte rimane instabile», prosegue.

Per quanto riguarda le speranze di trovare resti del villaggio sepolto: «Per il momento, è impossibile dire se qualcosa sarà recuperabile. Tutto dipende dall'evoluzione di questa massa di terra, ghiaccio e pietra, che è ancora in movimento».

Il villaggio di Blatten nella valle Lötschental fotografato nel marzo 1996 (KEYSTONE/Karl Mathis) KEYSTONE

La lezione: «Qui è lei che comanda»

«Blatten oggi è più di un semplice cantiere. È una lezione. Una cruda dimostrazione che, di fronte alla montagna, l'uomo non ha mai il controllo. Si possono fare tutti i calcoli del mondo», riassume Jonas Jeitziner.

Ma alla fine è la natura a decidere. È lei che comanda qui.

In questa valle martoriata, la pazienza, la solidarietà e il rispetto per gli elementi saranno le basi per qualsiasi ricostruzione.

Il resto è questione di tempo.

E di umiltà.

