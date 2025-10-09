  1. Clienti privati
Frane Blatten: da sabato sarà possibile accedere a Eisten

SDA

9.10.2025 - 09:46

Gli abitanti della frazione di Eisten potranno ritornare nelle loro case a partire da questo sabato.
Gli abitanti della frazione di Eisten potranno ritornare nelle loro case a partire da questo sabato.
Keystone

Gli abitanti della frazione di Eisten e di diversi alpeggi nel comune di Blatten (VS), distrutto in maggio da una frana, potranno visitare le case intatte da sabato fino al massimo al 30 novembre. A questo scopo verranno aperti alcuni sentieri nella zona vietata.

Keystone-SDA

09.10.2025, 09:46

09.10.2025, 09:50

I lavori per garantire l'approvvigionamento elettrico ed idrico, alla rete fognaria e alla strada d'emergenza «avanzano secondo i piani», indica il Comune in una nota diramata oggi.

«Grazie al ripristino dell'infrastruttura è possibile pernottare negli edifici intatti», viene aggiunto. L'accesso, a piedi, è possibile fino all'arrivo dell'inverno o al massimo fino alla fine di novembre.

L'allentamento riguarda i proprietari di case non danneggiate a Eisten e sugli alpeggi di Telli, Fafler, Gletscher e Gugginen. Un ritorno nella frazione di Weissenried o nel villaggio di Blatten – viene spiegato – non è ancora possibile.

