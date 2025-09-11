  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Villaggio cancellato Il Gran consiglio vallesano approva il credito per Blatten in una sola lettura

SDA

11.9.2025 - 11:02

Una vista della valle Loetschental dopo la frana che ha distrutto in gran parte il villaggio vallesano di Blatten.
Una vista della valle Loetschental dopo la frana che ha distrutto in gran parte il villaggio vallesano di Blatten.
KEYSTONE

Il Gran consiglio vallesano ha approvato oggi un decreto in favore del comune di Blatten (VS), completamente sommerso da una colata detritica lo scorso 28 maggio.

Keystone-SDA

11.09.2025, 11:02

11.09.2025, 11:15

Già unanime martedì in occasione dell'entrata in materia, al legislativo cantonale è bastata una sola lettura per approvare il decreto. Via libera anche al credito extra di dieci milioni.

In questo modo sarà possibile soddisfare rapidamente e senza formalità i bisogni degli abitanti e delle aziende del villaggio, ragion per cui il principio di sussidiarietà – che esonera gli enti di livello superiore dall'intervento se questo non è necessario – non verrà applicato.

Trattando i diciotto emendamenti, l'assemblea ha tenuto a precisare che soltanto i domiciliati nel comune il giorno del disastro e le aziende che in quel momento vi esercitavano la loro attività principale avranno diritto a un indennizzo.

Dopo la frana. A Blatten sono i pericoli naturali il maggiore fattore di incertezza per il futuro

Dopo la franaA Blatten sono i pericoli naturali il maggiore fattore di incertezza per il futuro

A chi vanno i soldi? E quanti?

Ogni persona riceverà dunque 1000 franchi al mese per un anno, ogni coppia 1600 e i lavoratori indipendenti circa 59'200 franchi in un anno, da cui verranno dedotti eventuali altri profitti.

Il Consiglio di stato ha pure ottenuto dal legislativo un credito supplementare di 10 milioni nel bilancio 2025, al fine di finanziare questi aiuti.

La cifra sarà compensata da un introito equivalente, derivante dai proventi generati dalla Loterie romande, a beneficio del Fondo di soccorso, messo a disposizione del governo per opere di solidarietà.

Dal canto suo la Confederazione è già intervenuta con un aiuto d'urgenza di 5 milioni, applicando però il principio di sussidiarietà. La corrispettiva legge federale urgente è entrata in vigore il 21 giugno, per la durata di un anno.

Il bilancio. Ecco i punti salienti del rapporto del Governo sull'intervento dell'esercito a Blatten

Il bilancioEcco i punti salienti del rapporto del Governo sull'intervento dell'esercito a Blatten

I più letti

Aperto il testamento di Pippo Baudo, ecco a chi andrà l'eredità milionaria del conduttore
Il dipendente di un'officina usa la Jaguar di un cliente per viaggi privati
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk
Il «bad boy» Ellison spodesta Musk, ora è lui il più ricco del mondo. Ecco chi è e quanti miliardi ha in più

Altre notizie

Sola con due bambini. Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk

Sola con due bambiniMiss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk

Ha preso soldi dalla Cina?. Il Bundestag tedesco toglie l'immunità a Maximilian Krah, politico dell'Afd

Ha preso soldi dalla Cina?Il Bundestag tedesco toglie l'immunità a Maximilian Krah, politico dell'Afd

Sicurezza. Droni russi sulla Polonia, ci sarà una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'ONU

SicurezzaDroni russi sulla Polonia, ci sarà una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'ONU