Blocher promette all'UDC oltre mezzo milione per la campagna elettorale ma i soldi non li versa

A differenza del padre, Magdalena Martullo Blocher ha trasferito la sua donazione per la campagna elettorale alla SVP. sda

Christoph Blocher ha promesso pubblicamente all'SVP 550.000 franchi. Tuttavia, non le ha trasferito nulla, come dimostrano i prescritti elenchi dei principali donatori. La segreteria del partito spiega che fine ha fatto la donazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Christoph Blocher aveva promesso pubblicamente all'UDC una donazione di 550.000 franchi svizzeri per la campagna elettorale del 2023.

Il denaro però non è mai arrivato alla segreteria del partito.

L'UDC ha spiegato che si trattava in realtà di una garanzia di deficit a cui il partito non aveva attinto. Mostra di più

Nell'estate dello stesso anno, Christoph Blocher ha dichiarato che avrebbe investito 550.000 franchi svizzeri nella campagna elettorale dell'UDC per il 2023.

Per la prima volta, giova ricordare, i partiti dovevano dichiarare chi aveva effettuato donazioni pari o superiori a 15.000 franchi. Il decano dei democentristi ha quindi deciso di rendere pubblico l'importo della sua donazione.

Solo una persona aveva donato di più per le elezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 2023: Carmita Burkhard, ereditiera dei fondatori dell'azienda Sika, aveva versato un milione di franchi ai Verdi.

Dove sono i 550.000 franchi?

La trasparenza del finanziamento politico e dei partiti in Svizzera, obbligatoria solo da pochi anni, ha però portato alla luce un'altra informazione interessante: la generosa donazione di Blocher non ha mai raggiunto un conto dell'UDC.

Ciò è emerso quando il partito ha reso pubblico l'elenco dei suoi principali donatori, come richiesto, e lo ha presentato al Controllo federale delle finanze.

Alla conferenza dell'Albisgüetli dello scorso anno, il miliardario di Herrliberg ha sottolineato che mantiene sempre le sue promesse. La "NZZ" scrive che la segreteria del partito deve chiarire perché il suo denaro non è arrivato nelle casse democentriste.

Andrea Sommer, portavoce del partito, era presente allo stesso evento. E sapeva già cosa c'era dietro i 550.000 franchi mancanti. Blocher li aveva promessi come garanzia di deficit per il partito. Se l'UDC non fosse stata in grado di raccogliere i fondi necessari in altro modo, li avrebbe sostenuti fino all'importo massimo.

Come si è visto, non è stato necessario.

L'UDC ha altri ricchi donatori

Secondo il registro delle donazioni, altri membri solventi dell'UDC hanno trasferito i loro importi: l'imprenditore automobilistico Walter Frey ha donato 250.000 franchi, mentre il banchiere Thomas Matter ha donato 100.000 franchi. Lo stesso importo è stato donato dalla figlia del patriarca dell'UDC Magdalena Martullo-Blocher.

Con un totale di 4,6 milioni di franchi svizzeri, l'UDC ha avuto di gran lunga il maggior numero di fondi disponibili per la campagna elettorale del 2023.

Il PLR, il PS e il Centro ne avevano la metà. I Verdi hanno gestito la loro campagna elettorale con una cifra ancora inferiore, nonostante le donazioni milionarie.