Grazie ai buoni risultati la BNS distribuirà 3 miliardi a Confederazione e Cantoni. Keystone

Per il 2024 la Banca nazionale svizzera (BNS) registrerà, in base ai dati provvisori, un utile di esercizio dell'ordine di 80 miliardi di franchi. Lo comunica questa mattina la stessa BNS, sottolineando che saranno distribuiti 3 miliardi a Confederazione e Cantoni.

Keystone-SDA, ats SDA

I dati fatti registrare lo scorso anno consentono infatti il versamento di un dividendo nella misura massima stabilita per legge di 15 franchi per azione, nonché l'assegnazione di complessivi 3 miliardi di franchi alla Confederazione e ai Cantoni a titolo di distribuzione dell'utile.

Come noto, i 3 miliardi vengono distribuiti ai sensi della convenzione tra il Dipartimento federale delle finanze e la BNS del 29 gennaio 2021 ed è ripartito per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni.

Dopo i versamenti, la riserva per future ripartizioni ammonterà a circa 13 miliardi di franchi, ha sottolineato la Banca nazionale.

I risultati nel dettaglio

Più in dettaglio nei risultati, l'utile sulle posizioni in valuta estera è ammontato a circa 67 miliardi di franchi.

Sulle disponibilità in oro è risultata una plusvalenza da valutazione di 21,2 miliardi di franchi. La perdita sulle posizioni in franchi è assommata a 7,4 miliardi di franchi.

Il rapporto dettagliato sul risultato di esercizio con i dati definitivi sarà pubblicato il 3 marzo 2025, mentre il Rapporto di gestione sarà disponibile il 18 marzo 2025.