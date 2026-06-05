Il dato conferma l'attrattiva della professione e la qualità della formazione pratica offerta dall'istituto. La crescita riguarda soprattutto il ciclo per la scuola elementare, con 163 iscrizioni contro le 132 dell'anno scorso. Resta alto anche l'interesse per i master destinati al livello secondario I. L'aumento pone sfide logistiche: il campus di Coira ha raggiunto il limite di capacità. L'ASP prevede di ampliare spazi didattici e uffici già dal prossimo semestre.