Svizzera I borghesi chiedono misure contro gli estremisti alle manifestazioni

SDA

30.10.2025 - 09:57

I pariti borghesi vogliono mettere fine alla presenza di estremisti violenti alle manifestazioni. (Immagine dei danni provocati a Berna in occasione della manifestazione per Gaza).
Keystone

Divieto di oggetti pirotecnici, pene detentive e riconoscimento facciale: dopo la manifestazione per Gaza a Berna degenerata in atti di violenza, parlamentari dei partiti borghesi chiedono misure nazionali «contro l'estremismo violento».

Keystone-SDA

30.10.2025, 09:57

30.10.2025, 10:08

Un gruppo di lavoro ha presentato oggi un pacchetto di misure.

Fra le altre cose, andrebbe vietata la presenza di oggetti pirotecnici o puntatori laser alle manifestazioni, si legge in un comunicato odierno di Alleanza sicurezza Svizzera, associazione composta di consiglieri nazionali e agli Stati di Centro, PLR e UDC.

Altre proposte comprendono un monitoraggio mirato e attivo di eventuali incitamenti alla violenza. Non bisognerebbe poi esitare a utilizzare l'aiuto dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale.

Chi agisce in modo violento contro la polizia, sempre secondo l'alleanza, dovrebbe poi essere punito con una pena detentiva di almeno un anno. Inoltre, le persone sottoposte a controlli durante una manifestazione dovrebbero poter essere arrestate in via provvisoria fino a 48 ore e saranno tenute a risarcire i danni materiali causati.

