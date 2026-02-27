L'operaio è stato soccorso dalla Croce Verde di Lugano
Keystone
Un operaio è rimasto ferito martedì mattina a Breganzona durante lo scarico di alcuni grossi tubi da un camion. Le sue condizioni sono di media gravità, ma la vita non è in pericolo.
Un operaio ha riportato ferite di media gravità martedì mattina a Breganzona durante le operazioni di scarico di alcuni grossi tubi da un camion in via Bioggio.
L'incidente si è verificato poco dopo le 9.30. Per cause che dovranno essere accertate, l'uomo è stato parzialmente schiacciato dal carico mentre si trovava accanto al mezzo pesante.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Per liberare il ferito è stato necessario anche l'intervento degli specialisti dell'unità di intervento tecnico dei pompieri di Lugano.
Dopo aver ricevuto le prime cure, l'operaio è stato trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni sono di media gravità, ma la sua vita non sarebbe in pericolo.