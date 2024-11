Su Brienz scende la sera. Potrebbe essere l'ultima che gli abitanti passeranno nelle proprie case keystone

Ultime ore a casa per gli abitanti di Brienz che entro le 13 di domenica, dovranno lasciare il paese minacciato dalla frana che sovrasta l’abitato.

Swisstxt

La situazione è delicatissima. Nessuno sa fino a quando potrebbe durare l’evacuazione. Forse sono le ultime ore che le persone trascorreranno nella propria abitazione.

C’è il concreto timore che, in caso di distacco del materiale che si sta muovendo a notevole velocità, l’intero abitato possa essere cancellato. La speranza è che la peggiore delle ipotesi non si verifichi, ma ormai si sta facendo sempre più largo l’ipotesi che il paese andrà abbandonato definitivamente per ragioni di sicurezza.

Swisstxt