Il socialista Mustafa Atici (secondo da sinistra), si è aggiudicato il seggio vacante nel governo di Basilea Città. Keystone

Il centro-destra non è riuscito a conquistare il seggio lasciato vacante da Beat Jans nel governo di Basilea Città, dopo la sua elezione in Consiglio federale. Al secondo turno il candidato del PS Mustafa Atici ha battuto il PLR Luca Urgese, sostenuto dai partiti di centro-destra e dall'UDC. Sul fronte della presidenza del governo di Basilea città è stato eletto Conradin Cramer (Partito liberale democratico).

SDA

L'ex consigliere nazionale del PS e ristoratore di origine curda ha ricevuto 25'198 voti al secondo turno di elezione che si è svolto oggi al Centro Congressi di Basilea. Urgese ha ricevuto 22'228 voti, 2970 in meno del rivale. Nettamente distaccato Eric Weber, granconsigliere di destra, con 1732 voti.

La partecipazione è stata del 48,1%. Il centro-destra sperava di riconquistare la maggioranza nell'esecutivo, persa nel 2000. Con la vittoria di Atici, il PS mantiene i suoi tre seggi nel Consiglio di Stato composto di sette membri e diventa il primo membro del governo con un passato migratorio.

In Svizzera dal 1992, Atici vede la sua elezione come «un incoraggiamento per i migranti che vivono qui e come un segno che molte cose sono possibili» nel vivere insieme a Basilea, ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS.

D'altra parte, si è detto anche costernato per i numerosi attacchi xenofobi subiti durante la campagna elettorale. «Sono in politica da 20 anni, ma non ho mai vissuto un'esperienza del genere», ha aggiunto.

Un vuoto «colmato bene»

Oggi, al Centro Congressi di Basilea, Jans ha espresso la soddisfazione per il risultato. I cittadini di Basilea hanno preso una decisione saggia, ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS: «il vuoto che ho lasciato è stato colmato bene».

Atici ha ammesso che il suo avversario di centro-destra ha ottenuto un buon risultato al secondo turno. Anche Urgese ha parlato di un ottimo risultato, «ma naturalmente sono deluso che non sia stato sufficiente», ha aggiunto.

Raffaela Hanauer, copresidente dei Verdi di Basilea, si è detta soddisfatta del fatto che l'alleanza rosso-verde sia riuscita a dimostrare di essere la forza politica dominante nel cantone.

«Con un probabile vincitore dopo il primo turno, è stato più difficile per noi mobilitare gli elettori che per gli sfidanti», ha detto quando le è stato chiesto perché Atici non è stato in grado di aumentare il suo vantaggio nonostante il ritiro del candidato dei Verdi, Jérôme Thiriet.

Cramer nuovo presidente del Consiglio di Stato

Cramer ha espresso oggi la sua soddisfazione per il risultato. Il fatto che Urgese, PLR, non sia entrato in Consiglio di Stato ha solo leggermente smorzato la gioia, ha dichiarato Cramer a Keystone-ATS.

Dopo che i rivali si sono ritirati dalla corsa per la presidenza del governo, nulla si è opposto all'elezione del responsabile del Dipartimento cantonale dell'educazione. La presidenza passa così per la prima volta a destra. Cramer ha ottenuto 37'440 voti espressi per posta. Il consigliere di estrema destra Eric Weber è stato nettamente sconfitto con soli 1494 voti.

yedu, ats