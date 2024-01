A Basilea la lotta alla successione di Beat Jans entra nel vivo. Keystone

Per il posto al Consiglio di Stato basilese lasciato libero da Beat Jans si presentano in quattro: Mustafa Atici (PS), Luca Urgese (PLR), Jérôme Thiriet (Verdi) e il granconsigliere di estrema destra Eric Weber.

Separatamente si terrà anche l'elezione per la presidenza del governo cantonale, che era in mano allo stesso Jans. In questo caso si candidano Atici, Thiriet, Weber e il consigliere di Stato in carica Conradin Cramer (LDP, Partito Liberal Democratico).

Le due elezioni si terranno nel fine settimana del 3 marzo, ha reso noto oggi la Cancelleria di Stato basilese. Un eventuale secondo turno avrà luogo nel weekend del 7 aprile. Il prescelto entrerà in carica il primo maggio.

Come noto, la suppletiva è necessaria poiché Beat Jans (PS) lo scorso 13 dicembre è stato eletto in Consiglio federale. Il prossimo 20 ottobre si terranno le elezioni cantonali generali di Basilea Città.

dosp, ats