Le economie domestiche hanno utilizzato in media 4648 franchi al mese per le spese di consumo, pari al 47,5% del reddito lordo (foto simbolica) Keystone

Come nel 2020, anche nel 2021 gli effetti della pandemia da coronavirus hanno avuto un impatto sensibile sulle spese delle economie domestiche, le quali hanno subito poche variazioni rispetto all'anno precedente.

Il reddito disponibile medio si è mantenuto stabile rispetto agli anni precedenti, attestandosi a 6707 franchi al mese, rileva l'indagine sul budget delle economie domestiche del 2021, condotta dall'Ufficio federale di statistica (UST).

Nell'anno in rassegna circa il 60% di loro aveva un reddito disponibile inferiore al valore medio svizzero. Per calcolare il reddito disponibile medio – ossia il reddito lordo tolte le spese obbligatorie – si prendono in considerazione i redditi di tutti i membri dell'economia domestica, che in media in Svizzera conta 2,09 persone, precisa l'UST.

Redditi patrimoniali marginali

Anche nel 2021 il reddito da lavoro ha costituito la parte più importante del reddito lordo (in media il 72,1%), seguito dalle rendite e dalle prestazioni sociali (21,5%).

Per gran parte delle economie domestiche un ruolo marginale hanno invece rivestito i redditi patrimoniali: in media il 5,2% del reddito lordo. Per circa un settimo dei nuclei famigliari tale valore è stato superato.

Ecco come sono suddivise le spese obbligatorie

Nel 2021 le spese obbligatorie ammontavano in media a 3083 franchi al mese e hanno costituito il 31,5% del reddito lordo. Le imposte ne erano la voce principale, con in media 1203 franchi al mese (il 12,3%).

Fanno inoltre parte delle spese obbligatorie i contributi alle assicurazioni sociali (10,2%), come i contributi AVS e alla cassa pensioni, i premi per l'assicurazione malattie obbligatoria (7,0%) nonché i trasferimenti monetari (come ad esempio gli alimenti) verso altri nuclei famigliari (2,0%).

Le economie domestiche hanno utilizzato in media 4648 franchi al mese per le spese di consumo, pari al 47,5% del reddito lordo, un dato ancora chiaramente inferiore rispetto agli anni precedenti la pandemia. Una volta coperte tutte le spese, nel 2021, rimanevano 1710 franchi al mese – l'equivalente del 17,5% del reddito lordo.

Qualcuno è riuscito a risparmiare?

Tuttavia, anche nel 2021 non tutte le economie domestiche sono state in grado di accantonare una somma per i risparmi: quelle della classe di reddito più bassa (con meno di 4674 franchi di reddito lordo), ad esempio, spesso hanno speso una somma superiore alle loro entrate.

Questo fenomeno è riconducibile tra l'altro al fatto che in questa classe figura una quota proporzionalmente elevata (61%) di nuclei famigliari composti da pensionati e pensionate, il cui budget domestico è finanziato in parte dall'erosione del patrimonio.

ev, ats