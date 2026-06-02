A Zurigo alcuni inquilini erano stati costretti a lasciare la loro casa per presunti lavori di ristrutturazione. Oggi l’appartamento viene affittato come alloggio turistico, a un prezzo parecchio superiore al vecchio canone mensile.

I profitti possono essere ben più elevati quando gli affitti sono di breve durata.

È successo a Zurigo

È successo a Zurigo Cacciati per «ristrutturazione», ritrovano casa loro su Booking a 8'200 franchi al mese

Hai fretta? blue News riassume per te A Zurigo, alcuni inquilini hanno dovuto lasciare il proprio appartamento per presunti lavori di ristrutturazione.

Poco dopo, l’alloggio è ricomparso in affitto temporaneo e oggi viene proposto su Booking a oltre 8'000 franchi al mese.

L’ex inquilina si sente presa in giro, mentre la gestione sostiene che i lavori inizieranno dopo la scadenza degli attuali contratti a tempo determinato.

Quando gli affitti aumentano e gli alloggi accessibili diventano sempre più rari, la frustrazione cresce. Soprattutto se si è costretti a lasciare la propria abitazione per presunti lavori di ristrutturazione e poi la si ritrova su Booking a un prezzo esorbitante.

È quanto accaduto a un’inquilina del quartiere zurighese di Seebach, come riferisce «20 Minuten».

Affittato come appartamento turistico, l’alloggio costa 1'665 franchi per cinque notti: una cifra superiore al vecchio affitto mensile.

La donna e il suo compagno avevano ricevuto la disdetta del contratto nel 2022. All’epoca, come motivazione, erano stati indicati lavori di ristrutturazione e la sopraelevazione dell’edificio.

Secondo «20 Minuten», avevano dovuto lasciare lo stabile di Katzenbachstrasse ben otto economie domestiche.

Oggi, però, negli appartamenti non sarebbero visibili grandi cambiamenti.

«Ci hanno presi in giro»

Per l’ex inquilina, l’intera vicenda è «una pessima barzelletta».

A suo dire, l'amministrazione aveva lasciato intendere che, dopo la ristrutturazione, i vecchi inquilini sarebbero stati presi in considerazione in via prioritaria. Finora, però, non sarebbe stato proposto loro alcun nuovo contratto di locazione.

La cosa sorprende poco. Già poco dopo il trasloco, infatti, l’appartamento, arredato ex novo e senza lavori di ristrutturazione visibili, sarebbe stato riaffittato a tempo determinato a un prezzo più alto. Il canone mensile sarebbe passato inizialmente da 1'490 franchi a oltre 2'000 franchi.

Oggi, con la locazione di breve durata, per lo stesso alloggio si pagano più di 8'000 franchi al mese.

Di fronte a questa evoluzione, l’ex inquilina si sente semplicemente «presa in giro».

Lavori annunciati nel 2027

Secondo «20 Minuten», da quando la donna si è trasferita, la proprietà e la gestione dell’immobile sono cambiate più volte. Attualmente lo stabile apparterrebbe a una coppia residente a New York.

Una volta scaduti gli attuali contratti a tempo determinato, dopo il 31 gennaio 2027, dovrebbero iniziare i lavori.

«L’obiettivo del progetto è il risanamento sostenibile dell’immobile e la creazione di nuovi spazi abitativi», ha dichiarato l'amministrazione, citata dal giornale.