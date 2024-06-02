Un 24enne svizzero che vive a Zurigo stava scendendo con lo skateboard su un muretto ai lati di una scalinata, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra battendo la testa.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno portato il giovane in ospedale con l'ambulanza.

Stando alla prima valutazione medica, il giovane ha riportato gravi ferite.