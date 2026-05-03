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Incidente in montagna Cade da una parete rocciosa nel canton Glarona, muore un 70enne

SDA

3.5.2026 - 12:35

La zona della caduta mortale.
La zona della caduta mortale.
Keystone

Un 70enne è deceduto lo scorso venerdì in un incidente durante un'escursione fra le montagne del canton Glarona. L'uomo, che si trovava in solitaria, è precipitato da una parete rocciosa riportando ferite mortali.

Keystone-SDA

03.05.2026, 12:35

03.05.2026, 13:36

La vittima abitava nel canton Zurigo, indica in un comunicato la polizia glaronese. I suoi cari, avendo perso i contatti, ne avevano denunciato la scomparsa la sera stessa.

Proprio grazie alle informazioni fornite dai famigliari, è stato possibile restringere l'area di ricerca. Alle operazioni hanno preso parte il soccorso alpino, la Rega e la polizia cantonale.

Il corpo senza vita dell'uomo è infine stato rinvenuto nella zona di Brächalp, sul territorio di Braunwald, frazione del comune di Glarona Sud. La procura competente ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause della tragedia.

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