Un elicottero del Soccorso alpino italiano, qui in un'immagine illustrativa d'archivio, è intervenuto sul posto.
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È di un morto e tre feriti il bilancio delle vittime di un incidente in elicottero che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì, a Solcio di Lesa, località della provincia di Novara che si affaccia sul Lago Maggiore, circa 10 chilometri a sud di Stresa. La persona deceduta era un cittadino svizzero che abitava nella zona.
Secondo quanto si apprende, l'elicottero privato era da poco decollato da una villa della zona, a foce dell'Erno, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, quando, per cause da accertare, è precipitato a terra. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo.
La vittima è un uomo ultrasettantenne, cittadino svizzero, che abitava in una villa sulla foce dell'Erno da dove è decollato il velivolo. Sono in corso accertamenti per capire se avesse anche la cittadinanza italiana.
Da una prima ricostruzione, sarebbe stato ai comandi dell'elicottero, precipitato a terra in fase di decollo.
I tre feriti sono di nazionalità straniera ed erano amici della vittima.
La famiglia della vittima è nota nell'ambito della finanza, scrive l'agenzia di stampa italiana Ansa.
Sul posto, oltre al 118 e all'elisoccorso, carabinieri e vigili del fuoco.