Solcio di Lesa Cade elicottero sulle rive del Lago Maggiore, muore uno svizzero, 3 i feriti

È di un morto e tre feriti il bilancio delle vittime di un incidente in elicottero che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì, a Solcio di Lesa, località della provincia di Novara che si affaccia sul Lago Maggiore, circa 10 chilometri a sud di Stresa. La persona deceduta era un cittadino svizzero che abitava nella zona.