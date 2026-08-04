Alta Vallemaggia
Cade per 30 metri sul sentiero tra Fusio e Mogno, la vita di un 67enne è in pericolo
Immagine d'illustrazione.
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La vita di un turista tedesco è in pericolo dopo che è rimasto vittima di una caduta mentre percorreva un sentiero in Alta Vallemaggia
Un escursionista 67enne è caduto per circa 30 metri riportando gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita, mentre percorreva il sentiero che da Fusio porta a Mogno.
Il germanico, residente in germania, è stato trasportato con l'elicottero della REGA all'ospedale.
La polizia ha aperto un'inchiesta per determinare l'esatta dinamica del dramma.