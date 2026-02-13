Poco dopo le 15.30 è giunta alla Centrale comune d'allarme (CECAL) la segnalazione del mancato rientro di un 67enne svizzero domiciliato in zona.

Così è stato subito attivato un dispositivo di ricerca che ha impegnato la Polizia cantonale e la REGA.

Poco prima delle 17.30 il corpo privo di vita dell'uomo è stato rinvenuto nella zona della Valle di Garzora, in territorio di Aquila, a un'altitudine di circa 1'800 metri.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il 67enne stava effettuando dei lavori, quando è rimasto vittima di una caduta di diversi metri.