Ieri, domenica, poco dopo le 17, è avvenuto un infortunio sui monti di Promesciallo, in territorio di Prugiasco, in Valle di Blenio.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un cercatore di funghi di 75 anni si trovava sopra una parete di roccia quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta di circa 50 metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che - dopo aver prestato le prime cure all'uomo - lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

A detta dei medici il 75enne, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.