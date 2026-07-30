Oggi, giovedì, verso le 16:30, una donna è caduta per una decina di metri mentre praticava il canyoning nel Riale Censo a Claro. A causa delle ferite riportate è morta. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese

Una 52enne cittadina belga residente in Belgio stava praticando canyoning nel Riale Censo insieme a un gruppo di persone, quando - per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia - è rimasta vittima di una caduta precipitando per circa 10 metri.

Il resto del gruppo ha lanciato l'allarme e ha iniziato le manovre di rianimazione.

Oltre agli agenti della Polizia cantonale, sul posto sono intervenuti i soccorritori del Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e della Rega, che hanno elitrasportato la donna a valle, mentre hanno proseguito con le manovre di rianimazione.

A causa delle gravi ferite, la 52enne è morta.

È stato richiesto l'intervento del Care Team per dare sostegno psicologico.