Il corpo privo di vita di un uomo è stato trovato domenica mattina nel Luganese. La polizia cantonale indica che poco dopo le 8.30 è stato segnalato il ritrovamento di uno zaino, contenente alcuni effetti personali, sul sentiero che da Gandria sale verso Brè (zona valle della Pioda). Le ricerche nell’area hanno permesso di trovare il corpo poco prima delle 10.20. L’uomo sarebbe rimasto vittima di una caduta di alcuni metri (a circa 500 metri d’altitudine). L’identificazione è in corso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori della REGA che hanno recuperato la salma.