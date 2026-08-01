Incidente stradale
Caduta fatale per un ciclista 76enne nel centro storico di Berna
Lo Stadttheater di Berna, nei pressi del quale è avvenuto l'incidente. (foto d'archivio)
Keystone
Un ciclista 76enne è deceduto in ospedale a seguito di una caduta avvenuta ieri sera nel centro storico di Berna.
Secondo quanto riferito dalla polizia, il cittadino statunitense residente nel Canton Berna ha perso il controllo della bicicletta sul ponte Kornhausbrücke, nei pressi dello Stadttheater. L'uomo è deceduto nella notte, dopo il ricovero in ospedale.