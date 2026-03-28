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Svizzera Calano le domande d'asilo, la SEM rinuncia a 83 posti di lavoro

SDA

28.3.2026 - 11:53

Le risorse di personale nel settore dell'asilo sono generalmente commisurate al numero di domande ricevute, spiega la segreteria.
Le risorse di personale nel settore dell'asilo sono generalmente commisurate al numero di domande ricevute, spiega la segreteria.
Keystone

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha tagliato 83 posti di lavoro dall'inizio dell'anno.

Keystone-SDA

28.03.2026, 11:53

28.03.2026, 11:55

Si tratta di impieghi a tempo determinato che erano stati creati per gestire il maggior numero di domande di asilo e smaltire le pratiche in sospeso, ora aboliti a causa dell'inversione del trend.

Sessanta posti sono stati eliminati nel settore dell'elaborazione delle domande di asilo e 23 in quello delle persone con statuto di protezione S, ha indicato oggi la SEM a Keystone-ATS, confermando informazioni divulgate dal «Blick».

«Le risorse di personale nel settore dell'asilo sono generalmente commisurate al numero di domande ricevute», spiega la segreteria. Esse sono calate lo scorso anno e si prevede che anche nel 2026 saranno inferiori rispetto al periodo 2022-2024.

Nel 2025, la SEM ha registrato 25'781 domande di asilo, ovvero una diminuzione del 7% in confronto all'anno precedente. Nel 2024, il totale si elevava a 27'740 richieste e nel 2023 a 30'223.

Il numero delle pratiche in sospeso è stato ridotto di recente del 45%, aggiunge la SEM. Attualmente sono ancora pendenti circa 8600 domande di asilo.

Complessivamente, il numero di impieghi presso la SEM è aumentato annualmente tra il 2021 e il 2025. Si è quindi passati in questo lasso di tempo da 525 posti a tempo pieno a 762.

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