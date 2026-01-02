  1. Clienti privati
Tragedia in Vallese Un 19enne calciatore del Metz ha riportato gravi lesioni nell'inferno di Crans-Montana. Il club chiede rispetto

Tobias Benz

2.1.2026

Il giocatore del Metz Tahirys Dos Santos è rimasto gravemente ferito nell'incendio di Crans-Montana.
Immagine: tahirys3/Instagram

Come scrive il club francese del Metz in un comunicato stampa, il calciatore professionista Tahirys Dos Santos (19 anni) è rimasto gravemente ferito nell'incendio di Crans-Montana. È stato trasportato in aereo in Germania.

Tobias Benz

02.01.2026, 10:15

02.01.2026, 11:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il 19enne calciatore professionista Tahirys Dos Santos è rimasto gravemente ferito nell'incendio di Crans-Montana.
  • Lo ha annunciato il suo club, l'FC Metz. Il giovane calciatore ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato in aereo in Germania per essere curato.
  • L'incendio di Crans-Montana ha causato almeno 40 vittime e oltre 100 feriti.
Tragedia. Crans-Montana: diversi giovani di una squadra vodese ancora dispersi Alcuni pazienti verso Belgio e Italia

«È con grande tristezza che l'FC Metz deve annunciare che Tahirys Dos Santos, un giocatore delle giovanili del club, è rimasto ferito nell'incendio di Crans-Montana la notte di Capodanno», ha scritto il club di Ligue 1 in un comunicato stampa sul sito web del club.

Il 19enne ha riportato «gravi lesioni» ed è stato trasportato in aereo in Germania, prosegue il comunicato. Sta ricevendo le cure del caso.

«Lo stato di salute di Tahirys sarà comunicato se ci saranno cambiamenti significativi», ha scritto sempre il club francese, chiedendo a tutti di rispettare la privacy di Tahirys e della sua famiglia.

«La dirigenza, i giocatori, gli allenatori e lo staff del club sono profondamente rattristati da questa notizia e sono al fianco di Tahirys, che attualmente sta lottando contro il dolore. Il club desidera inoltre offrire il suo pieno sostegno alla famiglia e sta lavorando con le autorità mediche per trasferire Tahirys all'ospedale Mercy, vicino a casa sua».

In Vallese per alcuni giorni di vacanza in compagnia di amici

Come riporta il quotidiano francese"L'Equipe", il difensore era venuto in Svizzera per qualche giorno di vacanza. Ha trascorso la notte in una capanna con degli amici e venerdì avrebbe dovuto ricominciare ad allenarsi a Metz.

L'incendio di Crans-Montana ha causato la morte di almeno 40 persone e il ferimento di oltre 100. L'incendio è scoppiato nel bar «Le Constellation» nelle prime ore del 1° gennaio. Le circostanze esatte sono ancora in corso di accertamento.

