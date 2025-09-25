La disdetta della vecchia assicurazione sanitaria deve arrivare in tempo. Keystone

I premi delle casse malati aumenteranno ancora nel 2026. Se volete cambiare compagnia d'assicurazione o modificare la franchigia e/o il modello assicurativo, dovete rispettare le scadenze e saldare in tempo le fatture in sospeso.

Hai fretta? blue News riassume per te La disdetta dell'assicurazione di base deve pervenire al vecchio assicuratore entro il 30 novembre.

Il cambio è particolarmente utile in caso di franchigia più alta o di modelli alternativi come medico famiglia o telmed.

Le assicurazioni complementari hanno termini di disdetta propri, specificati nel contratto. Mostra di più

L'aumento dei premi delle casse malati induce molti assicurati a chiedersi: vale la pena cambiare? Il calcolatore dei premi della Confederazione, Priminfo, fornisce una panoramica.

È possibile inserire l'età, il luogo di residenza e il modello desiderato e confrontare le offerte più convenienti. Anche piattaforme private come Comparis o Moneyland forniscono un simile servizio, ma attenzione potrebbero non mostrare tutte le assicurazioni.

blue News vi spiega di cosa dovete tenere conto se volete cambiare cassa malati.

Calcolo e confronto

Prima di tutto, è necessario chiarire se vale la pena cambiare compagnia. Il calcolatore dei premi della Confederazione, ad esempio, offre una panoramica dei modelli di prezzo delle singole compagnie di assicurazione. È possibile inserire la propria età, il luogo di residenza e il modello assicurativo desiderato e ricevere un elenco delle offerte più vantaggiose.

Esistono anche fornitori privati, come Moneyland o Comparis, che permettono di confrontare i prezzi, che però possono non mostrare tutte le assicurazioni.

In generale è relativamente facile risparmiare sull'importo della franchigia. Esistono diversi livelli, compresi tra 300 e 2'500 franchi. Più alta è la franchigia, più bassi sono i premi mensili.

Ma se si opta per una franchigia elevata, si dovrebbe avere abbastanza denaro da parte in caso di spese sanitarie inaspettate.

Di corsa all'ufficio postale

Se volete cambiare compagnia, ma non avete ancora inviato la disdetta, dovete agire in fretta. La disdetta deve pervenire alla vecchia cassa malati entro il 30 novembre. Il timbro postale con la data di novembre non è sufficiente.

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) consiglia di inviare la disdetta per posta A e raccomandata entro il 15 novembre. In questo modo si ha la prova di aver effettuato la disdetta entro la scadenza.

Potete trovare esempi di lettere di disdetta dell'assicurazione di base su Priminfo, e Comparis ha un modello per la disdetta dell'assicurazione complementare.

Inoltre, gli assicurati devono iscriversi a una nuova compagnia di assicurazione sanitaria. Questo dovrebbe avvenire al più tardi entro la fine di dicembre, altrimenti il passaggio potrebbe subire un ritardo, durante il quale si rimarrà assicurati presso la vecchia cassa malati.

Questo perché l'iscrizione alla vecchia assicurazione termina solo quando la nuova assicurazione ha informato l'assicurato e la vecchia compagnia del cambiamento e ha confermato che non vi è alcuna interruzione della copertura assicurativa.

Un esempio di lettera per l'iscrizione a una nuova cassa malati si trova, tra l'altro, su Priminfo.

Poiché l'assicurazione di base è obbligatoria, la cassa malati deve accettarvi come nuovi clienti. Nel caso di un'assicurazione complementare, invece, può rifiutarsi.

Saldare tutte le fatture

Se avete debiti con la vostra cassa malati, non potete cambiare. È quindi necessario aver saldato tutte le fatture in sospeso prima del 31 dicembre. Per essere sicuri meglio se prima di Natale.

Fanno eccezione le fatture in sospeso per le quali non avete ricevuto un sollecito entro il 30 novembre. Queste possono essere pagate anche dopo la fine dell'anno.

Cambiare solo modello o franchigia

Non dovete necessariamente passare a un altro assicuratore per risparmiare. Anche gli adeguamenti con la vostra attuale cassa malati possono essere vantaggiosi.

È relativamente facile risparmiare cambiando il livello della franchigia. Esistono vari livelli, compresi tra 300 e 2'500 franchi. Più alta è la franchigia, più bassi sono i premi mensili.

Se si opta per una franchigia elevata però, si deve avere a disposizione una somma di denaro sufficiente in caso di spese sanitarie impreviste.

Se volete ridurre la franchigia, dovete informare per iscritto la vostra assicurazione sanitaria entro il 30 novembre. Se volete aumentare la franchigia, dovete comunicarlo per iscritto entro il 31 dicembre.

Anche cambiare modello assicurativo può farvi risparmiare: dovete informare per iscritto la vostra cassa malati di questo cambiamento entro il 30 novembre.

Rispetto al modello standard con libera scelta del medico, con il modello medico di famiglia, il modello HMO o il modello Telmed riceverete premi più bassi.

E per quanto riguarda le assicurazioni complementari?

Di norma, per le assicurazioni complementari valgono termini di disdetta diversi rispetto alle assicurazioni di base. Le condizioni esatte sono riportate nelle condizioni generali di assicurazione del vostro assicuratore.

A proposito: non è necessario aver stipulato l'assicurazione di base e l'assicurazione complementare presso la stessa cassa malati. Anche i figli possono essere assicurati presso una cassa malati diversa da quella dei genitori.

