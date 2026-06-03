Il Consiglio nazionale (08.00-13.00 e 15.00-19.00) affronterà oggi uno dei temi più attesi di questa sessione: il finanziamento della 13esima rendita AVS.

Svizzera Alle Camere la 13esima AVS, le vittime di reati e fuochi d'artificio

Le due Camere non hanno ancora trovato un'intesa: mentre il Nazionale mira a un aumento dell'IVA e basta, gli Stati privilegiano un finanziamento misto (IVA e contributi salariali).

Tale soluzione graverebbe troppo sulle imprese e sulla popolazione attiva, secondo la commissione preparatoria della Camera del popolo. Quest'ultima dovrebbe quindi ribadire la propria posizione iniziale, prorogando il finanziamento mediante IVA fino alla fine del 2033 e non più sino alla fine del 2030 come previsto inizialmente.

Il Nazionale affronterà in seguito tre revisioni legislative, tutte giunte al livello di appianamento delle divergenze. Si tratta della Legge sulla radioprotezione (disposizioni sul principio di causalità), di quella sull'agricoltura (omologazione semplificata di prodotti fitosanitari), e di quella sulla esecuzione e sul fallimento (procedura di risanamento per persone fisiche).

Altro tema all'ordine del giorno: la modifica della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, che mira a combattere il recente aumento dei casi di violenza domestica e sessuale. L'obiettivo è sostenere meglio le vittime dal punto di vista della presa in carico medica, della documentazione medico-legale e delle offerte di alloggio.

Nel pomeriggio, dopo aver preso atto di tutta una serie di rapporti redatti da diverse delegazioni parlamentari, il Nazionale affronterà la revisione della Legge federale sulle attività informative.

Nel suo disegno, il Consiglio federale vuole mettere a disposizione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) più strumenti per la rilevazione precoce delle minacce. Nel caso fossero gravi, dovute all'estremismo violento, il «servizio di intelligence» dovrebbe poter utilizzare le stesse misure di acquisizione di dati soggette ad autorizzazione che oggi si applicano, ad esempio, al terrorismo.

Il Consiglio degli Stati, che sederà invece solo al mattino (08.15-13.00), inizierà la seduta discutendo l'iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d'artificio», che chiede una maggiore protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente dal rumore e dalle emissioni causati dai fuochi artificiali. Sono previste alcune eccezioni per i grandi eventi sovraregionali, sulla base di deroghe concesse dai Cantoni.

Il Consiglio nazionale ha proposto un controprogetto indiretto più flessibile che mira a ridurre al minimo gli effetti nocivi. La controproposta, sostenuta anche dalla commissione preparatoria della Camera dei Cantoni, intende estendere l'obbligo di permesso di acquisto e di utilizzo e disciplinare in modo più dettagliato le competenze dei Cantoni per limitare l'uso dei fuochi pirotecnici.

Gli Stati discuteranno in seguito dell'assoggettamento dei camion elettrici alla tassa sul traffico pesante legata alle prestazioni a partire dal 2031. Con questa novità, perorata dall'esecutivo, si vuole garantire che il traffico pesante continui a sostenere i propri costi e la promozione del trasferimento del trasporto merci su rotaia. L'attuale sistema ha raggiunto i propri limiti a causa dell'evoluzione tecnica dei camion.

I «senatori» si chineranno poi sulla legge federale sull'infrastruttura di dati sulla mobilità, che mira a migliorare l'utilizzo e lo scambio di informazioni. La commissione preparatoria chiede di non entrare in materia, sostenendo che ciò non costituisca un compito statale della Confederazione. Ultimo tema di rilievo: l'esame della legge che mira a consentire il risarcimento per la bonifica delle PFAS con effetto retroattivo.