Sui banchi del Consiglio nazionale figurerà stamane l'accordo di libero scambio con l'India, intesa conclusa dopo 16 anni di negoziati. Keystone

Incomincia oggi il penultimo giorno della sessione primaverile delle Camere federali. Il Consiglio nazionale (08:00-12:00) dovrà affrontare in prima battuta l'accordo di libero scambio con l'India.

La commissione preparatoria spinge per l'accettazione di un'intesa che permetterà di consolidare, a suo avviso, la competitività delle esportazioni svizzere nel Paese più popoloso al mondo e di soddisfare nel contempo il bisogno della Svizzera di accedere a mercati diversificati.

La maggioranza della commissione crede inoltre che le parti contraenti abbiano assunto solidi impegni per quanto attiene allo sviluppo sostenibile, i cui pilastri – lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell’ambiente – sono chiaramente ancorati nell’accordo. La minoranza pensa invece che questi investimenti avranno forti ripercussioni sull’ambiente e potrebbero compromettere i progressi verso uno sviluppo economico equo e sostenibile.

In seguito, come gli Stati mercoledì, il Nazionale dovrà decidere se vuole o meno una base legale ad hoc per gli aiuti all'Ucraina.

Il Consiglio degli Stati (08:15-12:00) tratterà in apertura una mozione della consigliera nazionale Jacqueline Badran (PS/ZH) con cui s'intende proteggere meglio i membri dei comitati d'iniziativa dalle minacce.

Attualmente, le liste di raccolta firme devono obbligatoriamente riportare l'indirizzo di domicilio, in modo da poter identificare inequivocabilmente gli autori di un'iniziativa popolare. Ma questi indirizzi finiscono su internet e le persone politicamente attive si trovano talvolta minacciate. Stando alla mozione, che la commissione preparatoria degli Stati raccomanda di accogliere, l'indirizzo di casa non è necessario né particolarmente appropriato per identificare senza ombra di dubbio gli autori di un'iniziativa. Nome, data di nascita e luogo di residenza sono sufficienti.

In seguito, il plenum dovrà esaminare la mozione del Nazionale che intende ampliare le capacità produttive di Nitrochemie, un'azienda di Ruag, partecipata anche dalla tedesca Rheinmetall, attiva nelle produzione di munizioni.

Come al Nazionale mercoledì, gli Stati dovranno trattare una mozione che chiede di vietare le donazioni di imprese pubbliche d'importanza sistemica a partiti e attori politici.