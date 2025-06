È finita la sessione estiva, arrivederci a settembre. Keystone

Si è appena conclusa a Berna la sessione estiva delle Camere federali. Molti gli argomenti trattati dai due consigli, a cominciare dall'approvazione della raccomandazione di voto per tre iniziative popolari. Approvato anche un contributo di solidarietà per Blatten.

Keystone-SDA SDA

Il comune vallesano riceverà 5 milioni di franchi, da impiegare per interventi urgenti non coperti da assicurazioni o sussidi e che devono essere attuati rapidamente. È la prima volta che la Confederazione concede un aiuto diretto incondizionato per una catastrofe naturale nell'ambito di una legge urgente (che quindi entra in vigore già domani, ndr.).

Come detto, il Parlamento ha anche adottato le raccomandazioni di voto per tre iniziative popolari: quella denominata «Servizio civico» e quella «per il futuro» saranno sottoposte a popolo e cantoni con raccomandazione di respingerle. La prima, che chiede un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente per tutti i cittadini svizzeri, è stata ritenuta troppo costosa, pessima per l'economia e pericolosa per la difesa del Paese. La seconda, che vuole tassare i grandi patrimoni a favore del clima, è stata ritenuta estremamente dannosa per l'economia e non necessaria per il raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera. In entrambi i casi, il Parlamento ha deciso di non elaborare alcun controprogetto.

Diverso è il caso per l'iniziativa «per imposte eque» che chiede il passaggio all'imposizione individuale: non solo il Parlamento ha raccomandato il «sì» alle urne, ma ha anche elaborato un controprogetto indiretto – a livello legislativo dunque – che riprende i contenuti della proposta di modifica costituzionale.

Il progetto permetterà di porre fine alla penalizzazione fiscale del matrimonio, già denunciata dal Tribunale federale nel 1984. Concretamente, i coniugi dovranno compilare due dichiarazioni d'imposta distinte, visto che saranno tassati separatamente come le coppie non sposate.

Tra gli altri oggetti portati a termine in queste tre settimane, spicca la modifica del Codice penale, con l'inserimento di una disposizione che punisce esplicitamente lo «stalking». Il perseguimento penale avrà luogo solo sulla base di una denuncia. Solamente la vittima può stabilire se la sua sicurezza o libertà sono state violate, è stato sottolineato durante i dibattiti.

Il Consiglio nazionale e degli Stati hanno anche dato il via libera alla riforma che permette ad anziani bisognosi di cure e disabili di restare più a lungo al proprio domicilio. «Sì» anche alla legge federale che riprende le disposizioni sulla riserva termica di elettricità, finora introdotte unicamente tramite ordinanza. È grazie a queste ordinanze che il Consiglio federale ha potuto realizzare, ad esempio, la centrale di riserva Birr (AG).

Accettata anche la revisione legislativa che applica l'iniziativa popolare «Giovani senza tabacco». La pubblicità per le sigarette sarà quasi del tutto vietata in futuro. Da parte sua, la moratoria sull'ingegneria genetica verrà prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2030. Adottata anche una legge che consente alla Suva di partecipare finanziariamente al risarcimento delle vittime dell'amianto.

Dopo una gestazione durata quasi tre anni, il Parlamento ha anche portato a termine la revisione totale della Legge sulle dogane, che mira, tra l'altro, a ridurre la burocrazia per le imprese di import-export. I due rami del Parlamento hanno infine anche adottato un giro di vite nei confronti degli «squatter».

La prossima sessione, quella autunnale, si terrà dall'8 al 26 settembre.