Palazzo federale a Berna. Keystone

Il Consiglio nazionale (08.00-13.00) inizierà la seduta esaminando il consuntivo del 2025 e la prima aggiunta al preventivo 2026. Si tratta di quattro crediti aggiuntivi, pari a 98 milioni, in gran parte da destinare ai programmi di ricerca e innovazione dell'UE.

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La Camera del popolo esaminerà poi la divergenza che l'oppone agli Stati – concernente gli assoggettati alla vigilanza – in merito alla modifica di legge volta a agevolare la cooperazione internazionale con le autorità di vigilanza svizzere per le operazioni finanziarie transfrontaliere.

Seguiranno tutta una serie di atti parlamentari di competenza del Dipartimento federale delle finanze.

La giornata odierna al Consiglio degli Stati (08.00-13.15) incomincia con l'esame del progetto volto a dotare l'Approvvigionamento economico del Paese degli strumenti per far fronte alle problematiche attuali e di renderlo più resiliente alle crisi future.

Le esperienze maturate durante situazioni di crisi, quali la pandemia di COVID-19 e il rischio di penuria di energia elettrica, hanno reso evidente la necessità di un adeguamento della normativa, aggiornata per l'ultima volta nel 2017, spiega il governo nel messaggio.

Dopo aver ratificato l'accordo con il Cile in merito alla promozione e la protezione degli investimenti, i «senatori» esamineranno i disegni del Consiglio federale intesi ad aumentare la dotazione del fondo di rotazione a favore dell'edilizia abitativa di utilità pubblica e il rinnovo del credito d'impegno per eventuali promozioni dell'alloggio. L'esito è incerto: la commissione preparatoria li ha approvati con una maggioranza estremamente risicata.

La Camera dei cantoni sarà poi chiamata a ratificare l'Accordo bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina, che crea la base giuridica per un maggiore coinvolgimento del settore privato svizzero. Tale intesa è stata approvata ieri dal Nazionale con 148 voti a 9 e 38 astensioni.

I «senatori» torneranno poi ad occuparsi della tragedia di Crans-Montana di Capodanno: nel marzo scorso, il Parlamento aveva approvato, con una legge urgente, un contributo di solidarietà di 50 mila franchi per ogni vittima dell'incendio che ha causato 41 morti, soprattutto giovani e giovanissimi, e oltre cento feriti. Le camere avevano tuttavia rinviato la decisione sui 20 milioni destinati a finanziare e organizzare una tavola rotonda con le persone coinvolte per agevolare la conclusione di accordi amichevoli fra le parti coinvolte.

La commissione preparatoria della Camera dei cantoni sostiene ora questo finanziamento. È inoltre favorevole al principio di auto-organizzazione della tavola rotonda, senza prescrizioni legali sulla composizione. Propone invece di citare nella legge le condizioni alle quali il Consiglio federale decide la partecipazione agli accordi.