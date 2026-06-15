  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Camere: oggi i dibattiti su diritti politici, nucleare, finanze e costituzioni

SDA

15.6.2026 - 07:15

Palazzo federale visto dal complesso balneare del Marzili.
Palazzo federale visto dal complesso balneare del Marzili.
Keystone

Riprendono con la tradizionale Ora delle domande i dibattiti odierni al Consiglio nazionale (14.30-19.00). Seguirà l'esame, a livello di divergenze, della legge sui diritti politici.

Keystone-SDA

15.06.2026, 07:15

15.06.2026, 07:29

In particolare, vi è disaccordo sulle regole per la fissazione delle date delle votazioni relative alle iniziative e ai referendum. Il Consiglio nazionale intende imporre maggiori vincoli al Consiglio federale.

La Camera del popolo proseguirà in seguito le discussioni, iniziate la settimana scorsa, sull'iniziativa popolare «Stop al blackout» con cui s'intende consentire la costruzione di nuove centrali atomiche. A questa iniziativa è stato contrapposto un controprogetto indiretto, già approvato nel marzo scorso dagli Stati, che apre al nucleare, malgrado il divieto introdotto dopo la catastrofe di Fukushima.

Il Nazionale si occuperà anche del messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla navigazione aerea (LNA). Essa attua varie mozioni parlamentari concernenti la giurisdizione penale della Confederazione nel settore del traffico aereo, i limiti di età per i piloti di elicottero e il sistema degli appalti pubblici per gli aeroporti.

Il Consiglio degli Stati (15.15-20.00) incomincerà la seduta esaminando il consuntivo del 2025 e la prima aggiunta al preventivo 2026. Si tratta di quattro crediti supplementari, pari a 98 milioni di franchi, in gran parte da destinare ai programmi di ricerca e innovazione dell'UE.

La Camera dei cantoni esaminerà in seguito la revisione della Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. La riforma introduce l'obbligo per il Consiglio federale di attestare, in un rapporto, che le condizioni legali sono adempiute quando emana un'ordinanza di necessità fondandosi sulla Costituzione o su poteri conferitigli da una base legale in materia di gestione delle crisi.

Altro tema all'ordine del giorno: la legge, già approvata al Nazionale, che riabilita gli Svizzeri che hanno combattuto nella resistenza francese e italiana durante la Seconda guerra mondiale. I «senatori» saranno anche chiamati a votare la concessione della garanzia federale a modifiche della Costituzione di alcuni Cantoni.

In merito alla carta fondamentale di Ginevra, la Commissione degli affari giuridici propone di conferire solo parzialmente la garanzia federale alla modifica concernente l'assicurazione parentale. La legge federale sull'indennità di perdita di guadagno prevede infatti che i Cantoni possano adottare disposizioni più generose per l'indennità di maternità, ma non per quella di paternità.

I più letti

C'è l'accordo fra gli USA e l'Iran, «Hormuz riapre»
Tre fattori hanno fatto fallire l'iniziativa dell'UDC, uno è stato un boomerang
7 kg di coca, un cranio di gorilla, protesi mammarie e non solo: ecco gli oggetti smarriti più insoliti lasciati sui mezzi pubblici
Spiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria
Trump compie 80 anni, ecco la storia del figlio di immigrati e della sua famiglia

Altre notizie

G7. Guy Parmelin accoglierà i capi di Stato e di governo a Ginevra

G7Guy Parmelin accoglierà i capi di Stato e di governo a Ginevra

200'000 ogni mese. 7 kg di coca, un cranio di gorilla, protesi mammarie e non solo: ecco gli oggetti smarriti più insoliti lasciati sui mezzi pubblici

200'000 ogni mese7 kg di coca, un cranio di gorilla, protesi mammarie e non solo: ecco gli oggetti smarriti più insoliti lasciati sui mezzi pubblici

Ecco il video. Scontri fra polizia e manifestanti a Ginevra nelle proteste contro il G7. C'erano i black bloc

Ecco il videoScontri fra polizia e manifestanti a Ginevra nelle proteste contro il G7. C'erano i black bloc