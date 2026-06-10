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Svizzera Alle Camere il diritto fondiario rurale e le reti elettriche

SDA

10.6.2026 - 07:15

Dopo aver concluso i lavori parlamentari, consiglieri nazionali e «senatori» lasceranno Palazzo federale per la tradizionale escursione dei gruppi.
Dopo aver concluso i lavori parlamentari, consiglieri nazionali e «senatori» lasceranno Palazzo federale per la tradizionale escursione dei gruppi.
Keystone

Seduta accorciata oggi alle Camere federali: i dibattiti saranno infatti interrotti già a mezzogiorno in entrambi i consigli per lasciare spazio alle tradizionali escursioni dei gruppi parlamentari.

Keystone-SDA

10.06.2026, 07:15

10.06.2026, 07:33

Il Consiglio nazionale (dalle 08.00) ha in agenda le discussioni sulla revisione parziale della legge sul diritto fondiario rurale (LDFR). Tre gli obiettivi principali: rafforzare la posizione dei coniugi, il principio della coltivazione diretta, nonché lo spirito imprenditoriale nelle aziende agricole.

Seguirà l'esame di tutta una serie di atti parlamentari di competenza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Al Consiglio degli Stati (dalle 08.15) la giornata inizierà con l'esame della revisione di legge per accelerare le procedure amministrative in modo da ammodernare e ampliare la rete elettrica, così da rispondere alla crescente necessità di elettricità.

In Svizzera più del 60% delle linee ad altissima tensione ha tra i 50 e gli 80 anni. Nei prossimi anni sarà dunque necessario rinnovarle. La nuova legge fornirà il quadro necessario per farlo.

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