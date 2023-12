Il neo presidente del Nazionale Eric Nussbaumer Keystone

Seduta lampo oggi alle Camere federali: i dibattiti saranno infatti sospesi già alle 10.00 per lasciare spazio ai festeggiamenti in onore dei due nuovi presidenti, entrambi socialisti basilesi: Eric Nussbaumer (PS/BL) al Nazionale e Eva Herzog (PS/BS) agli Stati.

Prima però la Camera del popolo dovrà occuparsi, a livello di divergenze, della modifica della legge sul diritto internazionale privato. La commissione preparatoria si è ampiamente allineata alla decisione del Consiglio degli Stati. Per l'ultimo punto ancora in sospeso, il diritto applicabile per i cittadini con la doppia cittadinanza, ha adottato una proposta di compromesso.

In agenda al Nazionale vi è poi la ratifica della Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro e l'adesione al a Fondo BMVI. Lo scopo di quest'ultimo è rafforzare la protezione delle frontiere esterne di Schengen.

Al Consiglio degli Stati si esaminerà la modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), che vuole tra le altre cose accelerare il risanamento di siti inquinati. Le altre novità nel testo riguardano un coordinamento migliore della protezione contro l'inquinamento fonico con lo sviluppo degli insediamenti e l'inasprimento del diritto penale ambientale in materia di criminalità organizzata.

fc, ats