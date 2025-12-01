  1. Clienti privati
Sessione Al via la Sessione invernale delle Camere: ecco i temi principali

SDA

1.12.2025 - 07:15

Tutto è pronto per l'inizio della sessione invernale
Tutto è pronto per l'inizio della sessione invernale
Keystone

Prende oggi avvio – dalle 14.30 al Consiglio nazionale e dalle 16.15 a quello degli Stati – la sessione invernale delle Camere federali (fino al 19 dicembre) con numerosi temi in agenda.

Keystone-SDA

01.12.2025, 07:15

01.12.2025, 07:49

Prima di entrare nel vivo dei dibattiti, i due rami del Parlamento dovranno eleggere i rispettivi presidenti. Alla testa del Consiglio nazionale dovrebbe accedere Pierre-André Page (UDC/FR), a quella degli Stati, Stefan Engler (Centro/GR).

Sbrigate queste formalità, si entrerà nel vivo delle discussioni sui numerosi dossier che attendono i deputati.

Alla Camera del popolo, dopo aver ratificato la Convenzione di sicurezza sociale conclusa con l'Argentina, l'agenda dei lavori prevede l'esame di una mozione volta a promuovere il proseguimento dell'attività lavorativa dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

In seguito, i consiglieri nazionali dovranno occuparsi di altre mozioni che spaziano dalla protezione dei monumenti storici e del paesaggio, al monitoraggio dell'assistenza al suicidio.

Il Consiglio degli Stati si occuperà invece, a livello di divergenze, della modifica della Legge federale sulla radiotelevisione, che mira a modificare ripartizione del canone radiotelevisivo. Il disegno prevede che i media privati ricevano una quota maggiore, ossia il 6-8% invece del 4-6% attuale.

