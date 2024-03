Oggi in parlamento si discuterà anche di allevamenti di chiocciole... Keystone

Riprendono oggi pomeriggio i lavori alle Camere federali, col Nazionale che terminerà alle 19.00 e gli Stati un'ora più tardi.

Dalle 14.30, dopo la tradizionale «Ora delle domande», la Camera del popolo dovrà portare a termine l'esame della Legge sulla protezione dell'ambiente cominciato la prima settimana.

Risanamento siti inquinati

Il progetto governativo – accolto in dicembre dagli Stati – prevede di accelerare il risanamento dei siti inquinati, in particolare quelli dove giocano regolarmente i bambini. Altre novità concernono la protezione dal rumore.

In seguito, il programma prevede l'esame di diverse mozioni e postulati di competenza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Formazione, scambi e mobilità

Il Consiglio degli Stati, che siederà dalle 15.15, tratterà quale primo tema la Legge su Movetia, l'agenzia nazionale attiva a vari livelli per gli scambi e la mobilità in materia di formazione. Il Consiglio federale vorrebbe trasformare Movetia in un istituto indipendente di diritto pubblico per rispondere meglio ai requisiti del governo d'impresa.

Ma la commissione preparatoria non è dello stesso avviso e chiederà la non entrata nel merito. A suo parere i cambiamenti proposti non si giustificano e la forma attuale di Movetia è globalmente compatibile con i principi guida del governo d'impresa della Confederazione, i quali non hanno forza di legge.

La Commissione crede inoltre che la nuova forma di Movetia non assicurerebbe una migliore compatibilità dell'agenzia con le direttive applicabili alle agenzie nazionali nell'ambito dei programmi di formazione dell'UE.

Allevamento chiocciole

Liquidato questo oggetto, il programma prevede tutta una serie di mozioni volte a migliorare la viticoltura e promuovere i vini svizzeri. Una mozione di Bruno Storni (PS/TI), già approvata dal Nazionale, auspica anche il riconoscimento dell'elicicoltura – ossia l'allevamento delle chiocciole – quale attività agricola.

Secondo Storni, il potenziale di questa nuova filiera agricola definita pulita ed ecologicamente sostenibile è notevole, come si può constatare in Italia. Nella Penisola in soli 5 anni gli allevamenti sono triplicati, offrendo lavoro ad oltre 9'000 persone e garantendo un aumento di fatturato da 350 milioni di euro. Il consumo di questo animale è inoltre tradizionale in diverse regioni svizzere, in particolare in Ticino.

cp, ats